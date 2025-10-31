İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Marcel Licka Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Misirli.com.tr Fatih Karagümrük Spor Kulübü" ifadelerine yer verildi.