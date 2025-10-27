Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın bahis oynayan hakemlerle ilgili açıklama!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran da konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın bahis oynayan hakemlerle ilgili açıklama! 27 Ekim 2025 | 12:00
