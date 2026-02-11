Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Domenico Tedesco hamlesi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'den Domenico Tedesco hamlesi! Yeni sözleşme... Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco hakkında karar verildi. İtalyan çalıştırıcı ile yeni sözleşme yapılması kulüp içinde konuşuluyor. İşte detaylar...







Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 3-1 mağlup eden ve zirvedeki puan farkını tekrar 3'e indiren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, maç sonu yaptığı basın toplantısında ligdeki ilk 21 maçında kaybetmeyen ve bu konuda bir rekor kıran Fenerbahçe'nin performansına, "Maaşallah" diyerek cevap vermişti.