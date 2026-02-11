Fenerbahçe'den Domenico Tedesco hamlesi! Yeni sözleşme...
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco hakkında karar verildi. İtalyan çalıştırıcı ile yeni sözleşme yapılması kulüp içinde konuşuluyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 3-1 mağlup eden ve zirvedeki puan farkını tekrar 3'e indiren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, maç sonu yaptığı basın toplantısında ligdeki ilk 21 maçında kaybetmeyen ve bu konuda bir rekor kıran Fenerbahçe'nin performansına, "Maaşallah" diyerek cevap vermişti.
Fenerbahçe'de çıktığı 31 maçta 2.13'lük puan ortalaması yakalayarak kariyerinin en iyi dönemini geçiren İtalyan teknik adam için yönetim kararını verdi.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Tedesco ile sezon sonunda sözleşme uzatma planları yapılmaya başlandı.
Kontratı Haziran 2027'de sona erecek olan ve sarı-lacivertlilerden yıllık 4 milyon euro kazanan 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı için aynı ücret üzerinden 3 yıllık yeni kontrat yapılması planlanıyor.