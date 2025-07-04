Trendyol Süper Lig fikstür çekimi, Riva'da gerçekleştiriliyor.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi saat 15.00'te başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre; Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta maçlarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026'da başlayacak. Lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.
Trendyol Süper Lig 1. Hafta maçları:
Karagümrük - Başakşehir
Eyüpspor - Konyaspor
Rizespor - Göztepe
Fenerbahçe - Alanyaspor
Kayserispor - Beşiktaş
Samsunspor - Gençlerbirliği
Trabzonspor - Kocaelispor
Gaziantep - Galatasaray
Antalyaspor - Kasımpaşa
DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
5. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
8. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
11. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
11. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
16. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş