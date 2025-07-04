2025-26 sezonu öncesi Trendyol Süper Lig kura çekimi Riva'da gerçekleşiyor. Fikstür çekimine dair tüm gelişmeleri haberimizden izleyebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig fikstür çekimi, Riva'da gerçekleştiriliyor.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi saat 15.00'te başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre; Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta maçlarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026'da başlayacak. Lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Trendyol Süper Lig 1. Hafta maçları:

Karagümrük - Başakşehir

Eyüpspor - Konyaspor

Rizespor - Göztepe

Fenerbahçe - Alanyaspor

Kayserispor - Beşiktaş

Samsunspor - Gençlerbirliği

Trabzonspor - Kocaelispor

Gaziantep - Galatasaray

Antalyaspor - Kasımpaşa

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

5. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

8. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

11. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

11. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

16. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş