Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.
GAİN Park'ta oynanan ve saat 20.00'de başlayan mücadele, beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
Hakem Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı karşılaşmada Küçük'ün yardımcılıklarını Tuğberk Curbay ve Bilal Gölen yapıyor.
Alanyaspor ligin ilk yarısını topladığı 18 puanla 15. sırada tamamladı. Sezonun ilk yarısını 20 puanla geçen Konyaspor ise 11. sırada yer aldı.
ALANYASPOR-KONYASPOR 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Janvier, Makouta, Efecan, Ui-jo Hwang, Cordova.
Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Pedrinho, Jevtovic, Aleksic, Ndao, Prip, Umut Nayir.