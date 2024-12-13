Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler | GS TS maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray ile çıkış arayan Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak müsabaka öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde maça çıkan sarı-kırmızlılar, Malmö deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan bordo-mavililer ise mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıkış arayan Trabzonspor, Süper Lig'in lideri Galatasaray karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Galatasaray'da Avrupa maçında Davinson Sanchez'in sakatlanması ise teknik heyete ve taraftara şok etkisi oluşturdu. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte GS TS maçı hakkında merak edilenler...

Galatasaray - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıkla...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ligde namağlup bir şekilde yoluna devam eden sarı-kırmızlılar, Şenol Güneş önderliğinde beklenilen çıkışı bir türlü yapamayan bordo-mavililere karşı hata yapmak istemiyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö'ye konuk olan Galatasaray, son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısında Davinson Sanchez sakatlanarak oyundan çıkarken, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...

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GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MALMÖ KARŞISINDA FIRSATI TEPTİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö deplasmanına konuk olan Galatasaray, son dakikalara 2-1 üstün girdiği maçta kalesini gole kapatamadı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlanırken, sarı-kırmızılılar puanını 12'ye çıkardı. İlk 8 için önemli bir fırsatı kaçıran Galatasaray, Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadele telafi etmek istiyor.

DAVINSON SANCHEZ'İN SAKATLIĞI NE DURUMDA?

Malmö karşılaşmasının 32. dakikasında kendisini yere bırakarak değişiklik isteyen Davinson Sanchez, yerini Kerem Demirbay'a bıraktı. Doktor Yener İnce ve ekibi deneyimli savunma oyuncusunu tedavi etmeye devam ederken, Davinson Sanchez'in Trabzonspor maçında oynamasına zor gözüyle bakılıyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY KARŞISINDA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Kasımpaşa karşısında 2-2 berabere kalarak 2 haftadır kazanamayan Trabzonspor, kötü gidişe son vermek istiyor. 15 hafta sonunda 16 puan toplayabilen bordo-mavililer, 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray deplasmanına konuk olacak Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde puan veya puanlar almak istiyor.

VICTOR OSIMHEN TRABZONSPOR KADROSUNDA OLABİLİR

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile oynayacak Galatasaray'da eksiklerin artması Okan Buruk ve ekibini düşündürüyor. Son olarak Davinson Sanchez'in sakatlandığı sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen'den sevindiren haber geldi.

Ağrılarının azaldığı belirtilen Osimhen'in Trabzonspor karşısında kadroda olması bekleniyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'da oynanacak Galatasaray - Trabzspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim Bardakcı, Nelson, Berkan, Sara, Torreira, Mertens, Sallai Yunus, Batshuayi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serdar Saatçı, Batagov, Malheiro, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Eren Elmalı, Banza, Draguş

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile Trabzonspor arasında tam 139 maç oynandı. Bunlardan 32'si berabere tamamlanırken, 45'inde ise Trabzonspor galip geldi. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan 62 maçı ise Galatasaray kazandı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KADİR SAĞLAM OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafıdan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam olacak. 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadelede Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu üstlenecek.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Galatasaray - Trabzonspor maçı bilet fiyatları satışa çıktı. En uygun bilet fiyatı ise 1 bin TL olarak açıklandı. İşte Galatasaray - Trabzonspor maçı bilet fiyatları:

Premium: 18.500 TL

Delux: 17.000 TL

Lux: 16.000 TL

Classic: 15.000 TL

Kategori 1: 10.000 TL

Kategori 2: 7.500 TL

Kategori 3: 6.000 TL

Kategori 4: 4.500 TL

Kategori 5: 3.500 TL

Kategori 6: 2.500 TL

Kategori 7: 1.200 TL

Kategori 8: 1.000 TL