Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler

Galatasaray - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıkla...
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ligde namağlup bir şekilde yoluna devam eden sarı-kırmızlılar, Şenol Güneş önderliğinde beklenilen çıkışı bir türlü yapamayan bordo-mavililere karşı hata yapmak istemiyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö'ye konuk olan Galatasaray, son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısında Davinson Sanchez sakatlanarak oyundan çıkarken, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...
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GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
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GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY MALMÖ KARŞISINDA FIRSATI TEPTİ
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö deplasmanına konuk olan Galatasaray, son dakikalara 2-1 üstün girdiği maçta kalesini gole kapatamadı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlanırken, sarı-kırmızılılar puanını 12'ye çıkardı. İlk 8 için önemli bir fırsatı kaçıran Galatasaray, Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadele telafi etmek istiyor.
DAVINSON SANCHEZ'İN SAKATLIĞI NE DURUMDA?
Malmö karşılaşmasının 32. dakikasında kendisini yere bırakarak değişiklik isteyen Davinson Sanchez, yerini Kerem Demirbay'a bıraktı. Doktor Yener İnce ve ekibi deneyimli savunma oyuncusunu tedavi etmeye devam ederken, Davinson Sanchez'in Trabzonspor maçında oynamasına zor gözüyle bakılıyor.
TRABZONSPOR GALATASARAY KARŞISINDA HATA YAPMAK İSTEMİYOR
Kasımpaşa karşısında 2-2 berabere kalarak 2 haftadır kazanamayan Trabzonspor, kötü gidişe son vermek istiyor. 15 hafta sonunda 16 puan toplayabilen bordo-mavililer, 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray deplasmanına konuk olacak Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde puan veya puanlar almak istiyor.
VICTOR OSIMHEN TRABZONSPOR KADROSUNDA OLABİLİR
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile oynayacak Galatasaray'da eksiklerin artması Okan Buruk ve ekibini düşündürüyor. Son olarak Davinson Sanchez'in sakatlandığı sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen'den sevindiren haber geldi.
Ağrılarının azaldığı belirtilen Osimhen'in Trabzonspor karşısında kadroda olması bekleniyor.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'da oynanacak Galatasaray - Trabzspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu:
Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim Bardakcı, Nelson, Berkan, Sara, Torreira, Mertens, Sallai Yunus, Batshuayi
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serdar Saatçı, Batagov, Malheiro, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Eren Elmalı, Banza, Draguş
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray ile Trabzonspor arasında tam 139 maç oynandı. Bunlardan 32'si berabere tamamlanırken, 45'inde ise Trabzonspor galip geldi. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan 62 maçı ise Galatasaray kazandı.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KADİR SAĞLAM OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu tarafıdan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam olacak. 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadelede Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu üstlenecek.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Galatasaray - Trabzonspor maçı bilet fiyatları satışa çıktı. En uygun bilet fiyatı ise 1 bin TL olarak açıklandı. İşte Galatasaray - Trabzonspor maçı bilet fiyatları:
Premium: 18.500 TL
Delux: 17.000 TL
Lux: 16.000 TL
Classic: 15.000 TL
Kategori 1: 10.000 TL
Kategori 2: 7.500 TL
Kategori 3: 6.000 TL
Kategori 4: 4.500 TL
Kategori 5: 3.500 TL
Kategori 6: 2.500 TL
Kategori 7: 1.200 TL
Kategori 8: 1.000 TL