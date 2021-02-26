26 Şubat 2021, Cuma

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Konyaspor 0 - 0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Konya'da kazanan çıkmadı!
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

Spor Toto 'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

'in 27. haftasında sahasında 'yı ağırladı. Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 31'e, Gaziantep FK ise 40'a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada taç atışının ardından ceza sahasında 'in pasında 'nun kafa vuruşunda top filelere gitti. Karşılaşmanın hakei , incelmesi sonucu daha önce elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti.

17'nci dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan 'in şutunda kaleci müdahale etti.

30'uncu dakikada ceza sahasında karambolde topu önünde bulan 'in şutu kaleci Günay'da kaldı.

56'ncı dakikada 'ın ceza sahası çizgisi yakınından şutunda top üst direkten döndü.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Gaziantep FK Teknik Direktör , hakem Erkan Özdamar'ın gol pozisyonunu VAR'ı izlemeden karar vermesine tepki gösterdi. Pinto, ''Bizim attığımız golde hakem, VAR'a gidip kontrol etmesi gerekiyordu. Bu pozisyonda VAR'ın değil hakemin karar vermesi gerekiyordu. Gidip oraya baksaydı, belki farklı bir şeyler olabilirdi. Bunun da adil olmadığını düşünüyorum. Hakem orada gidip izlemesi gerekiyordu'' dedi.

Maçın iki takım içinde çekişmeli ve yüksek tempoda geçtiğini ifade eden Pinto, ''İki taraf için de yüksek tempoda maç oldu. Takımının hem ofansif olarak, hem defansif olarak yaptıklarından çok memnunum. Ofansif olarak söylediğim takımımın defalarca net pozisyonlara girmiş olması ve futbolda en önemli olan gol eksikti. Biz rakımdan daha fazla gol pozisyonuna girdiğimiz için maçı bizim kazanmamız gerekiyordu'' diye konuştu.

Teknik Sorumlusu ise alınan puanın önemli olduğunu belirterek, ''Maça çıkarken bugün iç sahada 3 puan parolasıyla çıktık. Hafta içinde bu doğrultuda çalıştık. Maça iyi başlayamadık. Hucümsal anlamda istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ama futbolcularımız varını, yoğunu belli bir anlayışta yansıttıkları için yine önemli bir puan aldık.

İkinci yarı oyuna ortak olduk. Defansif anlamda iyi işler yaptık'' dedi.

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