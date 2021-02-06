06 Şubat 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Fenerbahçe 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kadıköy Aslan'ı! Cimbom liderliğe yükseldi
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 24. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında 'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip yeni transfer 'in attığı golle 1-0 kazandı ve liderliğe yükseldi.

'in 24. hafta mücadelesinde - karşı karşıya geldi. Dev derbiyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kazandı ve Kadıköy'de üst üste 2. kez galibiyet aldı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 48 puana yükselen Galatasaray, averaj farkıyla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe ise 48 puanda kaldı.

MOHAMED'DEN 2 MAÇTA 2 GOL!

Devre arası transfer döneminde 'ten transfer edilen Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk 2 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

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