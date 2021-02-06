06 Şubat 2021, Cumartesi

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Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Arda Turan gözyaşlarını tutamadı! İşte o görüntüler

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda kaptan Arda Turan galibiyet sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kareler...

Giriş Tarihi: 06.02.2021 21:32
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Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Arda Turan gözyaşlarını tutamadı! İşte o görüntüler

Süper Lig'in 24. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Ezeli rakiplerden Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla Galatasaray olurken, sarı-kırmızılıların golü yeni transfer Mostafa Mohamed'den geldi.

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Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Arda Turan gözyaşlarını tutamadı! İşte o görüntüler

Bu galibiyetle kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, Süper Lig'in de yeni lideri olmayı başardı.

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Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Arda Turan gözyaşlarını tutamadı! İşte o görüntüler

Mücadelede tansiyon zaman zaman yükselirken, ilginçler anlarda yaşandı. İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisinde TV'ye yansımayan anlar...

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Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Arda Turan gözyaşlarını tutamadı! İşte o görüntüler
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Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Arda Turan gözyaşlarını tutamadı! İşte o görüntüler
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