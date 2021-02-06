Fernando Muslera'dan Arda Turan paylaşımı! "Senin için kaptan"

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi sonrası Arda Turan ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak "Bu galibiyet senin için kaptan" notunu düştü.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular büyük bir sevinç yaşarken, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Arda Turan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Muslera, paylaşımına "Bu galibiyet senin için kaptan" notunu düştü.

İşte o paylaşım:





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