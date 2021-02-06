06 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Fernando Muslera'dan Arda Turan paylaşımı! "Senin için kaptan"

Muslera'dan Arda paylaşımı! Senin için kaptan
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

Galatasaraylı kaleci , 1-0 kazandıkları derbisi sonrası ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak "Bu galibiyet senin için kaptan" notunu düştü.

'in 24. haftasında , deplasmanda 'yi 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular büyük bir sevinç yaşarken, kaleci , ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

, paylaşımına "Bu galibiyet senin için kaptan" notunu düştü.

İşte o paylaşım:


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