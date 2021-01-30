06 Şubat 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 24. hafta)

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı tüm hızıyla sürdü. Günün ilk maçında Hatayspor, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. 16.00 maçlarında ise Alanyaspor Rizespor'u, Fatih Karagümrük ise Başakşehir'i mağlup etti. Günün son maçı dev derbiye sahne oldu. Derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 30.01.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 21:00
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 24. hafta

21- DENİZLİSPOR: 17 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 24. hafta

20- ANKARAGÜCÜ: 18 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 24. hafta

19- GENÇLERBİRLİĞİ: 20 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 24. hafta

18- BB ERZURUMSPOR: 21 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 24. hafta

17- KAYSERİSPOR: 23 PUAN

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