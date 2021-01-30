İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 24. hafta)

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı tüm hızıyla sürdü. Günün ilk maçında Hatayspor, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. 16.00 maçlarında ise Alanyaspor Rizespor'u, Fatih Karagümrük ise Başakşehir'i mağlup etti. Günün son maçı dev derbiye sahne oldu. Derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...