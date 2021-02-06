06 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'dan zafer pozu! Coşku soyunma odasında...

Cimbom'un galibiyet coşkusu soyunma odasına taşındı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 24. haftasında deplasmanda 'yi 1-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Maçın ardından sarı-kırmızılılar soyunma odasında galibiyet pozu verdi. İşte detaylar...

Dev derbiden 'in 54. dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrılan sarı kırmızılı ekip 3 puanın sahibi olurken 'den liderlik koltuğunu da almayı başardı.

Bu önemli galibiyet sonrası Cimbom soyunma odasında zafer pozu verdi.

İşte o kareler:

Kadıköy Aslan'ı! Üst üste 2. galibiyet haberin devamı

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