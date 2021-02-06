06 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da çifte sakatlık şoku! Oyuna devam edemediler

Cimbom'da çifte sakatlık şoku! Oyuna devam edemediler
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

Süper Lig'in 24. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da ve , yaşadıkları sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle devam ederken, Cimbom'da iki sakatlık şoku yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda 81. dakikada ve 84. dakikada , yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi.

Linnes'in yerine Yedlin dahil olurken, Saracchi ise yerini Emre Taşdemir'e bıraktı.

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