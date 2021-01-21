BB Erzurumspor 1-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. BB Erzurumspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelen BB Erzurumspor ile Aytemiz Alanyaspor, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor ile Aytemiz Alanyaspor, Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
BB Erzurumspor'un golü 31. dakikada Emrah Başsan'dan gelirken, Alanyaspor'un golünü 58. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti.
Öte yandan Akdeniz ekibinde
BB Erzurumspor bu sonuçla puanını 17'ye çıkararak 19. sırada yer aldı. Puanını 31'e yükselten Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada kendine yer buldu.
Süper Lig'in 21. haftasında BB Erzurumspor haftayı bay geçecek. Aytemiz Alanyaspor ise 25 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da Ankaragücü'nü konuk edecek.
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