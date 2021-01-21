21 Ocak 2021, Perşembe

SÜPER LİG

BB Erzurumspor 1-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erzurum ile Alanya yenişemedi
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

'in 20. haftasında ile karşı karşıya geliyor. BB Erzurumspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'in 20. haftasında karşı karşıya gelen ile Aytemiz , mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor ile Aytemiz Alanyaspor, Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

BB Erzurumspor'un golü 31. dakikada Başsan'dan gelirken, Alanyaspor'un golünü 58. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti.

Öte yandan Akdeniz ekibinde

BB Erzurumspor bu sonuçla puanını 17'ye çıkararak 19. sırada yer aldı. Puanını 31'e yükselten Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 21. haftasında BB Erzurumspor haftayı bay geçecek. Aytemiz Alanyaspor ise 25 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da Ankaragücü'nü konuk edecek.

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