06 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Arda Turan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası o diyalogu anlattı! Mostafa Mohamed...

Arda Turan o diyaloğu anlattı! Mostafa Mohamed...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'ın tecrübeli futbolcusu , 1-0 kazandıkları derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Turan, maç öncesi galibiyet golünü atan ile aralarında geçen diyalogu da anlattı.

'in 24. haftasında 'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden 'da , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Turan'ın açıklamalarına öne çıkanlar şu şekilde:

"DERBİYİ KAZANDIK MUTLUYUZ"

"Liderliği aldık, mutluyuz. Derbiyi kazandık mutluyuz. 3 gün sonra maçı var, devam edeceğiz."

"MAÇTAN ÖNCEKİ GÜN BİR TANE PURO İÇTİM"

"Maçtan önceki akşam tesise gittim. Hoca da oradaydı. Beraber yemek yedik, eskilerden konuştuk. Bir tane puro içtim, ne olacak diye düşündüm. Galatasaray formasıyla kaç defa daha 'e gelirim bilmiyorum ama kazandık ve çok mutluyuz."

"ÖYLE BİR EVLAT YETİŞTİRMİŞLER Kİ ÜLKE FUTBOLUNUN EN BÜYÜK ADAMI OLMUŞ"

"Bugün amcanın ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin. Hocamın yaşayan annesinin de ellerinden öperim. Öyle bir evlat yetiştirmişler ki, ülke futbolunun en büyük adamı olmuş."

"MOHAMED GELİP 'GOL SEVİNCİ ÇALIŞALIM" DEDİ

"Mohamed gelip 'Gol sevinci çalışalım, atarsak yaparız' dedi. Dedim oğlum atarsan sen atarsın, ben atamam."

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