06 Şubat 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Abdurrahim Albayrak'tan Fenerbahçe Galatasaray maçı sonu flaş açıklama! "Kaybettiği zaman..."
Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Camia olarak güzel günler göreceklerini dile getiren Albayrak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aralarında geçen olayın sorulması üzerine, "Maç kaybettiği zaman stresli oluyor, bunları doğal karşılamak lazım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
06.02.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Hıncal Uluç Fenerbahçe - Galatasaray Derbisindeki Favorisini Açıkladı / A Spor
- Albayrak'tan maç sonu flaş açıklama! "Kaybettiği zaman..."
- GOL | Leverkusen 1-0 Stuttgart
- Son durumunu açıkladı! Derbide görev alacak mı?
- Flaş derbi analizi! "F.Bahçe'de Sosa'nın..."
- Derbi sonrası Abdurrahim Albayrak'a saldırı!
- Flaş derbi analizi! "F.Bahçe'de Sosa'nın..."
- Hıncal Uluç ile Başbaşa - 05/02/2021
- Canlı yayında büyük iddia! "Terim o isimden vazgeçmez"
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları