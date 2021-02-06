Abdurrahim Albayrak'tan Fenerbahçe Galatasaray maçı sonu flaş açıklama! "Kaybettiği zaman..."

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Camia olarak güzel günler göreceklerini dile getiren Albayrak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aralarında geçen olayın sorulması üzerine, "Maç kaybettiği zaman stresli oluyor, bunları doğal karşılamak lazım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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