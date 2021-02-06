06 Şubat 2021, Cumartesi
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'seyircisiz' göndermesi!
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Maçın ardından sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından ezeli rakibine 'seyircisiz' göndermesinde bulundu. İşte detaylar...
Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
Maç sonrasında Galatasaray'dan 'seyircisiz' tepkisi geldi.
Karşılaşma öncesinde çekilmiş tribün görüntülerini paylaşan Cimbom, "Kadıköy'deki seyircisiz(!) maçta ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oluyoruz!" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
#VeniVidiVici 😎— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 6, 2021
🏟 Kadıköy'deki 𝐬𝐞𝐲𝐢𝐫𝐜𝐢𝐬𝐢𝐳(!) maçta ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oluyoruz! 👊 #FBvGS
⏱ 54' Mostafa Mohamed! 🏹 pic.twitter.com/eVhVlMvali
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