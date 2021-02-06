06 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'seyircisiz' göndermesi!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye 'seyircisiz' göndermesi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 24. haftasında deplasmanda 'yi 1-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Maçın ardından sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından ezeli rakibine 'seyircisiz' göndermesinde bulundu. İşte detaylar...

'in 24. hafta maçında , 'de 'yi 1-0 mağlup etti.

Maç sonrasında Galatasaray'dan 'seyircisiz' tepkisi geldi.

Karşılaşma öncesinde çekilmiş tribün görüntülerini paylaşan Cimbom, "Kadıköy'deki seyircisiz(!) maçta ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oluyoruz!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Kadıköy Aslan'ı! Cimbom liderliğe yükseldi Kadıköy Aslan'ı! Cimbom liderliğe yükseldi
Cimbom'da çifte sakatlık şoku! Oyuna devam edemediler Cimbom'da çifte sakatlık şoku! Oyuna devam edemediler
İşte Terim'i kızdıran o anlar... İşte Terim'i kızdıran o anlar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör