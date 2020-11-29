29 Kasım 2020, Pazar

SÜPER LİG

Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu!

Fenerbahçe - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

'in 10. haftasındaki dev derbide ile , 'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile 3 puan için sahaya çıkacak. Kritik mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Novak, Gustavo , Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse

Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

352. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 352. kez karşı karşıya gelecek.

'nda saat 19.00'da oynanacak derbi maçında sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Kasımpaşa-Gençlerbirliği | CANLI Kasımpaşa-Gençlerbirliği | CANLI
Alanyaspor liderliği bırakmıyor! Alanyaspor liderliği bırakmıyor!
4 gollü karşılaşmada kazanan çıkmadı! 4 gollü karşılaşmada kazanan çıkmadı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör