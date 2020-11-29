Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın 37. dakikasında sahayı terk etti ve yerini Caner Erkin'e bıraktı.

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