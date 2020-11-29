29 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında sakatlanan Diego Perotti oyuna devam edemedi

F.Bahçe'de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

'in 10. haftasında 'ı ağırlayan 'de , sakatlığı nedeniyle mücadelenin 37. dakikasında yerini 'e bıraktı.

'in 10. haftasındaki dev derbide ile , Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcusu , yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın 37. dakikasında sahayı terk etti ve yerini 'e bıraktı.

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