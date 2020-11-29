29 Kasım 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Erol Bulut Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı! "Defansta çok hata yaptık"

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında "Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Defansta çok hata yaptık, maalesef çok hata. Bunları analiz edip, değerlendireceğiz." dedi.
29.11.2020
ABONE OL

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, bireysel hatalar sonucunda mağlup olduklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 2. golden sonra oyun disiplininden koptuklarını dile getirdi.

Maç başında önemli 1-2 pozisyonu değerlendiremediklerini vurgulayan Bulut, "Maçın başında gol yedik. Kalemize gelen ilk şutun gol olması moralleri biraz bozdu. 2. golden sonra oyun disiplininden koptuk. İkinci yarıda beraberliği yakalama şansımız varken bireysel hatalardan yediğimiz 3. ve 4. goller oldu. Yakalama pozisyonunda olduğumuzda yaptığımız bireysel hatalardan maalesef bu maçı kaybetmiş olduk." diye konuştu.

Takımın kazanırken de kaybederken de beraber olduğunu aktaran Bulut, şöyle devam etti:

"Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Defansta çok hata yaptık, maalesef çok hata. Bunları analiz edip, değerlendireceğiz. Rakibimiz çok istekliydi, biz de istekliydik ama yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Rakibe bu kadar basit gol pozisyonu vermememiz gerekiyor. Üst seviyede olmak istiyorsanız, şampiyonluğa oynamak istiyorsanız hataların minimuma düşmesi gerekiyor."

Mağlubiyeti hakeme bağlamadıklarını da kaydeden Bulut, elinde 22 kaliteli oyuncu bulunduğunu ve mağlubiyetin çıkarılan kadrodan kaynaklanmadığını da ifade ederek sözlerini tamamladı.

DİĞER
Erol Bulut: Defansta çok hata yaptık Erol Bulut: Defansta çok hata yaptık 29.11.2020
Mert Hakan'ın yüzde yüz atılması lazımdı "Mert Hakan'ın yüzde yüz atılması lazımdı" 29.11.2020
Alper Pirşen'den flaş açıklama! Hakem bir kulübe yakınsa bu Fenerbahçe değil Alper Pirşen'den flaş açıklama! "Hakem bir kulübe yakınsa bu Fenerbahçe değil" 29.11.2020
Sosa ve Ozan sahada yok "Sosa ve Ozan sahada yok" 29.11.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe kafilesi stadyuma ulaştı Fenerbahçe kafilesi stadyuma ulaştı 29.11.2020
Tisserand: Derbilerin önemini biliyorum Tisserand: Derbilerin önemini biliyorum 28.11.2020
Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybetmiyor Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybetmiyor 28.11.2020
F.Bahçe sezona yepyeni bir kimlikle başladı F.Bahçe sezona yepyeni bir kimlikle başladı 28.11.2020
Flaş derbi yorumu! Son 5-6 yıldır... Flaş derbi yorumu! "Son 5-6 yıldır..." 27.11.2020
Usta yazardan flaş derbi yorumu! Kendi takımlarını beğenmeyen... Usta yazardan flaş derbi yorumu! "Kendi takımlarını beğenmeyen..." 27.11.2020
Samatta 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak "Samatta 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak" 26.11.2020
Pelkas'tan Beşiktaş açıklaması! Çok farklı... Pelkas'tan Beşiktaş açıklaması! "Çok farklı..." 25.11.2020
Thiam'dan derbi açıklaması! Beşiktaş maçında... Thiam'dan derbi açıklaması! "Beşiktaş maçında..." 24.11.2020
Ozan Tufan'dan şampiyonluk yorumu Ozan Tufan'dan şampiyonluk yorumu 24.11.2020
Fenerbahçe'de beklentiler karşılandı Fenerbahçe'de beklentiler karşılandı 24.11.2020
Erol Bulut kupada da iyi başlangıç istiyor Erol Bulut kupada da iyi başlangıç istiyor 24.11.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Süper Lig'de güncel puan durumu (10. Hafta)
Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş derbisi öncesi Maradona'yı andı! İşte o kareler
Formula 1'de korkunç kaza! Araç alev topuna döndü
Ozan Kabak'a İtalyan kancası! Transfer görüşmeleri...
Galatasaray'da transferde kanat harekatı! 18'lik yıldız adayı...
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde akıl oyunları! Düğüm böyle çözülecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör