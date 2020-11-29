Erol Bulut Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı! "Defansta çok hata yaptık"
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, bireysel hatalar sonucunda mağlup olduklarını söyledi.
Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 2. golden sonra oyun disiplininden koptuklarını dile getirdi.
Maç başında önemli 1-2 pozisyonu değerlendiremediklerini vurgulayan Bulut, "Maçın başında gol yedik. Kalemize gelen ilk şutun gol olması moralleri biraz bozdu. 2. golden sonra oyun disiplininden koptuk. İkinci yarıda beraberliği yakalama şansımız varken bireysel hatalardan yediğimiz 3. ve 4. goller oldu. Yakalama pozisyonunda olduğumuzda yaptığımız bireysel hatalardan maalesef bu maçı kaybetmiş olduk." diye konuştu.
Takımın kazanırken de kaybederken de beraber olduğunu aktaran Bulut, şöyle devam etti:
"Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Defansta çok hata yaptık, maalesef çok hata. Bunları analiz edip, değerlendireceğiz. Rakibimiz çok istekliydi, biz de istekliydik ama yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Rakibe bu kadar basit gol pozisyonu vermememiz gerekiyor. Üst seviyede olmak istiyorsanız, şampiyonluğa oynamak istiyorsanız hataların minimuma düşmesi gerekiyor."
Mağlubiyeti hakeme bağlamadıklarını da kaydeden Bulut, elinde 22 kaliteli oyuncu bulunduğunu ve mağlubiyetin çıkarılan kadrodan kaynaklanmadığını da ifade ederek sözlerini tamamladı.
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