29 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Cyle Larin Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gördü!

Larin derbide kızardı! İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin, maçının 50. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İşte o pozisyon...

'in 10. haftasındaki dev derbide ile , Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılarda Cyle Larin, görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kanadalı futbolcu, 'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İşte o anlar:

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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