29 Kasım 2020, Pazar

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Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş derbisi öncesi Maradona'yı andı! İşte o kareler

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe'de futbolcular, ısınmaya geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona t-shirtleri giyerek çıktı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 29.11.2020 19:21 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 19:23
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Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş derbisi öncesi Maradona'yı andı! İşte o kareler

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, Diego Armando Maradona'yı unutmadı.

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Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş derbisi öncesi Maradona'yı andı! İşte o kareler

Fenerbahçeli futbolcular, Beşiktaş derbisi öncesi çarşamba günü hayatını kaybeden Diego Maradona yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı.

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Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş derbisi öncesi Maradona'yı andı! İşte o kareler

Geçtiğimiz çarşamba günü hayatını kaybeden efsane futbolcu için sarı-lacivertliler, özel tişörtler yaptırdı.

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Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş derbisi öncesi Maradona'yı andı! İşte o kareler

Fenerbahçeli futbolcular, üzerinde Maradona'nın bulunduğu bu tişörtlerle ısınmaya çıktı.

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