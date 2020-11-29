29 Kasım 2020, Pazar
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Emre Kocadağ: Fenerbahçe'nin oyuncusu ikinci sarı kartı görmeyince şaşırdı"
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların yöneticisi Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Larin'e verilen basit sarı kartlar var. En son olarak Fenerbahçeli oyuncuya ikinci sarı kartı vermemesi oyuncunun kendisini de şaşırttı." dedi.
29.11.2020
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