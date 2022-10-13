BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI İZLE | Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI İZLE | Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi G grubu 4. hafta maçında ülkemizi temsil eden Sivasspor, Ballkani'ye konuk olacak. Puanını 7'ye çıkarmak isteyen temsilcimiz ile Ballkani arasında oynanacak karşılaşmada Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak. Sivasspor UEFA Konferans Ligi maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Ballkani - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2022- 10:41