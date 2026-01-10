Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Samsunspor'un resmi hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"HOŞ GELDİN YALÇIN KAYAN
Kulübümüz, futbolcu Yalçın Kayan ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Atatürklü armamız altında birlikte yazacağımız başarılar için hazırız!"
