Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı Ziraat Türkiye Kupası'nda lig aşaması heyecanı son haftasında devam ediyor. C Grubu 4. hafta maçında 7 puan ile grupta lider konumunda olan Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Takımlarını desteklemeye gelen siyah-beyazlı taraftarlar, mücadele öncesi Filistin'i unutmadı. Ev sahibi takımın tribünlerine "Filistin özgür olacak. Dünya özgür olacak. Savaşa hayır" yazılı pankart asıldı.
İŞTE O GÖRÜNTÜ
Beşiktaş tribünlerinden Filistin pankartı!
Yayın Tarihi: 04.03.2026 - 20:14
