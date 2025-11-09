Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Samsun'da oynanan maçta Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın tek golünü 85. dakikada Toni Borevkovic kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte Samsunspor, Süper Lig'de çıktığı son sekiz maçta yenilgi yüzü görmemiş oldu (4G,4B) ve puanını 23'e çıkarttı. ikas Eyüpspor ise ligdeki son üç maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu ve 8 puanla 17. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. ikas Eyüpspor ise gelecek hafta evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Zeki Yavru'nun uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Felipe son anda parmaklarıyla topu kornere çeldi.

42. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest atışta Kerem Demirbay, ceza sahasına ortasını yaptı. Thiam'ın kafa vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

47. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda, kaleci Felipe son anda topu kornere gönderdi.

51. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası sağ çaprazından arka direğe ortasında topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, kaleci Felipe meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti.

57. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası dışından Eyüp Aydın'ın aşırtma vuruşunda kaleci Felipe, son anda topu kornere çeldi.

85. dakikada Samsunspor öne geçti. Köşe atışını kullanan Emre Kılınç'ın ortasında ön direkte Ndiaye, kafayla topu arka direğe yönlendirdi. Bu bölümdeki Borevkovic, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.