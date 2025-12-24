Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon başında Samsunspor'a dahil olan forvet oyuncusu Richie Omorowa'nın, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Olympiakos Nicosia'ya kiralandığı duyuruldu.
İsveçli genç oyuncu, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Olympiakos Nicosia'da forma giyecek.
BİLGİLENDİRME— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) December 24, 2025
Sezon başında kadromuza dahil olan Richie Omorowa, 2025–26 sezonu sonuna kadar Olympiakos Nicosia FC'de kiralık olarak forma giyecektir.
Sporcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği yeni kulübünde başarılar dileriz. 🤝 pic.twitter.com/oAvEV2EdkO