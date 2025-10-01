Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis ve futbolcu Lubomir Satka açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İŞTE REİS'İN AÇIKLAMALARI:

Sezona 10 transfer yaparak başladıklarını anlatan Reis, "Yeni transferlerimizin biraz zamana ihtiyacı olacak. Takıma entegre ve adaptasyon anlamında, mantalitemizi ve felsefemizi onlara aktarma anlamında yeni oyuncuların birazcık zamana ihtiyacı olacaktır. Zaten bazı oyuncularımız bize geç katıldığı için yarın forma giyemeyecek. Sakat olan oyuncularımız onlar da bizimle birlikte olmayacaklar. Halihazırda elimde güzel bir takımım var. Legia Varşova karşısında güzel bir performans göstermek istiyoruz. Takım ruhunu sahaya iyi yansıtabilirsek gayet iyi sonuç alacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

Legia Varşova ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getiren Thomas Reis, şunları kaydetti:

"Biz buraya puan veya puanlar almaya geldik. Tabii ki takım halinde iyi bir performans göstermek istiyoruz. Eğer sabırlı ve cesur şekilde oynayacak olursak buradan puan veya puanlarla ile ayrılmak mümkün olacaktır. Kesinlikle çok zorlu bir atmosferde oynayacağımız söyleyebilirim. Çok ateşli taraftarları var. Her oyuncu böyle bir atmosferde en iyi performansını göstermek ister. Eğer istediğimiz performansı gösterebilirsek 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum. İstediklerimizi sahaya doğru yansıtırsak grup aşamasına iyi bir başlangıç yapabiliriz."

Samsunspor'un Slovak futbolcu Lubomir Satka, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın Legia Varşova ile yapacakları maçın zorlu olacağını söyledi.

Slovak stoper, Polonya ligini gayet iyi bildiğini belirterek, "Burada 4 yıl kadar oynadım ve Legia Varşova'ya karşı da oynadım. Kesinlikle zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor olacaktır. Çok çok uzun bir tarihe sahip bir kulübe karşı oynayacağız. Burada çok zorlu bir ambiyans bizi bekliyor. Hocamız verdiği direktifler doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Rick Van Drongelen ile hem saha içinde hem de saha dışında iyi anlaştıklarını vurgulayan Satka, "Birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Çok uzun süredir zaten birlikte oynuyoruz. Benim saha içinde nasıl davranacağımı o biliyor, onun nasıl davranacağını da ben biliyorum. O bana göre biraz daha agresif ben ise biraz daha sakinim. Açıkçası birbirimizi tamamlıyoruz. Toni Borevkovic de takımımıza yeni katıldı. Onun da takıma kısa zamanda alışacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Satka, Legia Varşova'nın iç saha ve dış saha performansının farklı olduğunu dile getirerek, "Kendi sahalarında taraftarların desteğini arkasına alarak inanılmaz bir performans gösteriyorlar. Türkiye ile bunu kıyaslayacak olursak taraftarları biraz daha agresifler. Elbette ki bu maç kolay olmayacaktır, zorlu bir maç bizi bekliyor. Ama biz kendi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız." yorumunu yaptı.