Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin ilk transferi belli oldu! Mohamed Salah
Son dakika Fenerbahçe haberleri | 6-7 Haziran tarihleridne başkanlık seçimi yapılacak olan Fenerbahçe'de adaylığını resmen açıklayan Hakan Safi'nin transferde 3 kişiyle anlaştığı öğrenildi. Safi'nin sarı-lacivertli takıma katmaya ikna ettiği yıldız futbolculardan bir tanesi belli oldu. İşte detaylar... | FB Spor haberleri
Başkan Sadettin Saran'ın 6-7 Haziran tarihlerinde camianın seçime gideceğini açıklamasının ardından Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Başkan adayı olacağı konuşulan Mehmet Ali Aydınlar'ın seçime girmeyeceğini açıklamasının ardından, Hakan Safi adaylığını şu sözlerle duyurmuştu:
"Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum.
Bu vesileyle seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum."
Ali Koç döneminde yöneticilik yapan, özellikle Kerem Aktürkoğlu transferinin finansörü olmasıyla öne çıkan Safi'nin teknik direktör arayışları için dört koldan çalıştığı belirtildi.
Bununla birlikte seçim vaadi olarak Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak bir kadro açıklamak isteyen Safi'nin, yıldız oyuncular ile şimdiden görüşme yaptığı ifade edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Hakan Safi, 3 önemli yıldız futbolcuyla anlaştı.
Anlaştığı futbolculardan bir tanesinin Liverpool'dan ayrılacak olan Mohamed Salah olduğu aktarıldı.
İngiliz ekibinde geçirdiği 9 sezonun ardından ayrılmaya hazırlanan Mısırlı yıldızın 20 milyon euro yıllık maaş talep ettiği konuşuluyor.
Bu sezon Liverpool formasıyla 39 maçta forma giyen oyuncu, 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.