Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız veren Fenerbahçe, kaleci rotasyonunda köklü bir değişime hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli ekipte mevcut üç file bekçisiyle de yolların ayrılması gündemdeyken, Sabah'ın haberine göre başkan adaylarının yeni bir kaleci yapılanması konusunda ortak bir vizyon benimsediği ifade ediliyor.
Kulüp içinde öne çıkan plana göre, biri üst düzey yabancı olmak üzere iki kaleci transferi hedefleniyor.
Öte yandan başkan adaylarının üzerinde uzlaştığı en dikkat çekici konu ise Ederson ile ilgili. Yıllık 11 milyon Euro maaş kazanan Brezilyalı kalecinin, cazip bir teklif gelmesi halinde Suudi Arabistan'a transferine sıcak bakılıyor. Ederson'un da kariyerine farklı bir kulüpte devam etmeye olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
Kalede planlanan değişim sadece Ederson ile sınırlı değil. Tecrübeli eldiven Mert Günok ve Tarık Çetin ile de yola devam edilmemesi planlanıyor.
Fenerbahçe'de seçim sürecinin ardından yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte kaleci transferi dosyasının öncelikli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.