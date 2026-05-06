Dursun Özbek'ten Hesap.com Antalyaspor maçı öncesi flaş karar!
Galatasaray'da Dursun Özbek tek aday olarak seçime hazırlanırken yönetimde revizyona gidildi. Sarı-kırmızılılarda Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçe maçındaki kararın aynısı alındı. İşte tüm detaylar...
Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
13 YIL SONRA TEK ADAY!
Galatasaray 13 yıl sonra tek adaylı seçime gidiyor. 2013 yılında dönemin başkanı Ünal Aysal tek başına aday olduğu seçimde bin 404 oy alarak yola devam etmişti.
Mevcut başkan Dursun Özbek, 23 Mayıs'ta rakibinin olmadığı seçimde güven tazeleyecek. Özbek, iki sene önce 3 bin 343 oy almıştı.
YENİ YÖNETİMDE REVİZYON
Başkan Dursun Özbek'in seçime gireceği listesi de kesinleşti. Mevcut yönetim kurulundan başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Timur Kuban, Ece Bora'ya yeni listede yer vermedi.
İşte yeni liste: Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.
Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.
ANTALYASPOR MAÇI İÇİN DEV KARAR
Fenerbahçe galibiyetini 5 milyon Euro primle ödüllendiren başkan Dursun Özbek, aynı tarifeyi Antalyaspor maçına uygulama kararı aldı.
Sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor'u yenip şampiyon olursa 5 milyon Euro daha prim alacak.