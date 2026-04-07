UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Real Madrid ile Bayern Münih'in, İspanya'da kozlarını paylaştığı maçı Alman devi 2-1 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti. İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. İspanyol temsilcisi Real Madrid, sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

Çekişmeli mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Bayern Münih oldu ve Alman devi rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Bayern Münih'in galibiyet golleri 41. dakikada Luis Diaz ve 46. dakikada Harry Kane'den geldi. Real Madrid'in tek sayısını ise 74. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler 71 dakika oyunda kaldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 15 Nisan Çarşamba günü Almanya'da oynanacak.