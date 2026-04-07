Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Lucescu için başsağlığı mesajı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulüpte birlikte çalıştığı hayatını kaybeden teknik direktör Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yayın Tarihi: 07.04.2026 22:12
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hayatını kaybeden teknik direktör Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sergen Yalçın paylaşımında, "100'üncü yılımızda birlikte kazandığımız o unutulmaz şampiyonluk… Emeklerin ve izlerin hep bizimle olacak hocam. Başımız sağ olsun…" İfadelerine yer verdi.