Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Lucescu için başsağlığı mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulüpte birlikte çalıştığı hayatını kaybeden teknik direktör Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı. İşte ayrıntılar...

Sergen Yalçın paylaşımında, "100'üncü yılımızda birlikte kazandığımız o unutulmaz şampiyonluk… Emeklerin ve izlerin hep bizimle olacak hocam. Başımız sağ olsun…" İfadelerine yer verdi.