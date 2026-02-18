UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kritik bir mücadele yaşanıyor. Yunan devi Olympiakos, Karaiskakis Stadyumu'nun efsanevi atmosferinde Alman ekibi Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Lig aşamasını 12 puanla 16. sırada bitiren Kasper Hjulmand'ın yönetimindeki Leverkusen, 11 puanlık Olympiakos deplasmanında zorlu bir sınav verecek. Son 16 turuna yükselmek isteyen her iki takım için de hayati önem taşıyan bu ilk maç, geri dönüş öncesi büyük avantaj sağlayacak. Alman futbolunun yıldız ekibi deplasmanda galibiyetle dönmek isterken, Yunan ekibi taraftarının desteğiyle sahada fark yaratmayı hedefliyor. Maçın yayın saati ve kanalı haberimizde...

Avrupa'nın bir numaralı kupasında heyecan Atina'ya taşınıyor. Lig aşamasında birbirine çok yakın performanslar sergileyen Olympiakos ve Bayer Leverkusen, play-off turunun en dengeli eşleşmelerinden birinde kozlarını paylaşıyor. Kendi evinde agresif ve baskılı oyunuyla tanınan ev sahibi, taraftar desteğini arkasına alarak Almanya'daki rövanş öncesi net bir skor almayı hedefliyor. Öte yandan taktiksel disiplini ve hızlı hücum organizasyonlarıyla rakiplerine korku salan Leverkusen ise Yunanistan deplasmanından avantajlı bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte futbolseverleri ekrana kilitleyecek dev maç öncesi tüm merak edilenler...

Olympiakos-Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi play-off turunun kritik eşleşmelerinden Olympiakos-Bayer Leverkusen karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak bu büyük mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Olympiakos-Bayer Leverkusen MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Almanya ekibi Bayer Leverkusen'i karşı karşıya getirecek olan bu dev maçın Türkiye'deki yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin tüm heyecanıyla sürdüğü play-off aşamasında bu müsabaka, TRT tabii Spor 2 ekranlarından canlı ve yüksek çözünürlükle yayınlanacak.

UEFA tarafından bu önemli randevuya atanan hakem, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro oldu. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

Olympiakos-Bayer Leverkusen MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; L. Vasquez, Palacios, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick

Bayer Leverkusen: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Mouzakitis, Hezze; A. Luiz, Chiquinho, G. Martins, El Kaabi