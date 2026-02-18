UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu heyecanı Norveç'te yaşanıyor. Aspmyra Stadyumu'nda Bodo/Glimt ile Inter kozlarını paylaşacak. Lig aşamasını 10. sırada tamamlayan İtalyan devi, 23. sıradan play-off'a yükselen Norveç ekibine konuk oluyor. Suni çim ve sert hava şartlarıyla bilinen Bodo/Glimt, daha önce dev takımları şaşırtan performanslarıyla dikkat çekmişti. İnter ise Serie A'daki formunu Avrupa kupalarına taşımak ve San Siro'daki rövanş maçı öncesi avantaj yakalamak istiyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Avrupa'nın zirve organizasyonunda son 16 kapısı, dondurucu bir havada açılıyor. Bodo/Glimt ve Inter, Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki en stratejik play-off eşleşmelerinden birinde karşı karşıya geliyor. Kjetil Knutsen yönetimindeki Bodo/Glimt, özellikle sahasındaki baskılı oyunuyla tanınırken; kadrosunda önemli eksikleri bulunan Inter, taktik disipliniyle bu zorlu sınavı geçmeyi hedefliyor. Hakan Çalhanoğlu gibi kritik isimlerin performansının merak edildiği bu dev karşılaşmada, her iki takımın da hata payı oldukça düşük. İşte bu nefes kesici mücadele öncesi yayın kanalı, başlama saati ve hakem detayları...

Bodo Glimt-Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi play-off turunun en çok merak edilen eşleşmelerinden biri olan Bodo Glimt-Inter karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Norveç'te futbol şöleni yaşatacak olan bu büyük mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Bodo Glimt-Inter MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç temsilcisi Bodo Glimt ile İtalyan ekibi Inter'i karşı karşıya getirecek olan bu dev maçın Türkiye'deki yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin tüm heyecanıyla sürdüğü play-off aşamasında bu müsabaka, TRT tabii Spor ekranlarından canlı ve yüksek çözünürlükle yayınlanacak.

Mücadele Aspmyra Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. UEFA tarafından bu önemli randevuya atanan hakem, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert oldu. Siebert'în yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak.

Bodo Glimt-Inter MUHTEMEL 11'LER

Bodo Glimt: Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Esposito