Union Saint-Gilloise-Atalanta maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta heyecanı, Union Saint-Gilloise ile Atalanta arasındaki hayati karşılaşmayla devam edecek. Turnuvada kalabilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak Belçika ekibi, 6 puanla 31. sırada bulunurken rakiplerinin puan kaybını da umutla bekliyor. Deplasmanda mücadele edecek Atalanta ise 13 puanla 13. basamakta yer alıyor ve alacağı bir galibiyetle ilk 8 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Union Saint-Gilloise-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?