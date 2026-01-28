PSV-Bayern Münih maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesinde PSV Eindhoven ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. İlk 7 maçta topladığı 8 puanla 22. sırada bulunan PSV, bu zorlu karşılaşmada ilk 24 hedefini korumanın hesaplarını yapıyor. Bundesliga'da sezonun ilk yenilgisini yaşayan Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih ise Avrupa arenasında yeniden çıkışa geçmek istiyor. Deplasman öncesinde 18 puanla 2. basamakta yer alan Alman devi, son hafta öncesi zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, PSV-Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?