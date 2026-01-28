PSV-Bayern Münih maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesinde PSV Eindhoven ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. İlk 7 maçta topladığı 8 puanla 22. sırada bulunan PSV, bu zorlu karşılaşmada ilk 24 hedefini korumanın hesaplarını yapıyor. Bundesliga'da sezonun ilk yenilgisini yaşayan Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih ise Avrupa arenasında yeniden çıkışa geçmek istiyor. Deplasman öncesinde 18 puanla 2. basamakta yer alan Alman devi, son hafta öncesi zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, PSV-Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?
PSV-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak PSV-Bayern Münih maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.
PSV-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?
Philips Stadyumu'nda oynanacak PSV-Bayern Münih maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Tarihleri boyunca 8 defa karşı karşıya gelen PSV ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 1 karşılaşmayı Hollanda temsilcisi kazanırken, 6 mücadeleyi ise Alman devi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.