Benfica-Real Madrid maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında gözler Benfica ile Real Madrid arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, sahasında alacağı bir galibiyetle turnuvadaki yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. İlk 8 hedefi doğrultusunda hata yapmak istemeyen Real Madrid ise Alvaro Arbeloa yönetiminde 15 puanla 3. sırada bulunuyor ve zorlu deplasmandan da puan ya da puanlarla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Benfica-Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?