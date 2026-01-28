PSG-Newcastle United maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. haftanın en dikkat çeken randevusunda PSG ile Newcastle United kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Son maç öncesi iki takım da ilk 8 hedefini canlı tutmak için sahaya kazanma zorunluluğuyla çıkacak. Luis Enrique’nin öğrencileri 13 puanla 6. basamakta yer alırken, şampiyonluk iddiasını sürdürmenin peşinde. Eddie Howe yönetiminde başarılı bir grafik çizen Newcastle United ise averaj farkıyla hemen arkasında bulunuyor. Peki, PSG-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?