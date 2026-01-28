Napoli-Chelsea maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında gözler Napoli ile Chelsea arasında oynanacak kritik randevuya çevrildi. Turnuvada iddiasını sürdürmek isteyen Antonio Conte’nin ekibi Napoli, 8 puanla 25. sırada yer alırken bu zorlu maçtan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Chelsea ise 13 puanla 8. basamakta bulunuyor ve alacağı bir galibiyetle ilk 8 hedefini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Napoli-Chelsea maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?