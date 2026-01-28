Monaco-Juventus maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta heyecanı, Monaco ile Juventus arasındaki kritik karşılaşmayla yaşanacak. Zorlu deplasmanda sahaya çıkacak olan Juventus, 12 puanla bulunduğu 15. sıradan ilk 8 hedefini sürdürmek için galibiyet arıyor. İlk 24 potasında kalma mücadelesi veren Monaco ise 9 puanla 21. basamakta yer alırken, bu önemli maçtan puan ya da puanlar çıkarmayı amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde Kenan Yıldız’ın ilk 11’de yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, Monaco-Juventus maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?