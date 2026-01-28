Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında gözler Eintracht Frankfurt ile Tottenham arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Turnuvada yoluna devam etme şansı kalmayan Frankfurt, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu son maçta veda galibiyeti almayı amaçlıyor. Deplasmanda mücadele edecek Tottenham ise Thomas Frank yönetiminde 14 puanla 5. sırada bulunurken, bu kritik randevudan alacağı puan ya da puanlarla ilk 8 hedefini resmileştirmek istiyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?