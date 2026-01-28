Borussia Dortmund-Inter maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. haftanın en dikkat çeken randevularından birinde Borussia Dortmund ile Inter karşı karşıya geliyor. İlk 8 yarışında kritik öneme sahip mücadelede iki takım da sahaya kazanmak için çıkacak. Niko Kovac yönetimindeki Alman temsilcisi, kendi sahasında galip gelerek puanını 14’e çıkarmayı hedeflerken; Cristian Chivu’nun ekibi Inter ise deplasmandan 3 puanla dönüp 15 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Borussia Dortmund-Inter maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?