Bayer Leverkusen-Villarreal maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında sahne alacak Bayer Leverkusen–Villarreal karşılaşması, turnuvadaki dengeleri etkilemeye aday. Kasper Hjulmand yönetiminde 9 puanla 20. sırada bulunan Leverkusen, Avrupa serüvenini sürdürmek için sahasında kazanmak istiyor. Henüz galibiyetle tanışamayan ve 1 puanla 35. basamakta yer alan Villarreal ise Marcelino önderliğinde zorlu deplasmanda son bir çıkış yapmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Villarreal maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?