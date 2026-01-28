Atletico Madrid-Bodo/Glimt maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Bodo/Glimt’i ağırlamaya hazırlanıyor. Diego Simeone yönetimindeki İspanyol ekibi, Galatasaray deplasmanında aldığı beraberliğin ardından bu kez kendi evinde üç puanı hedefliyor ve ilk 8 umutlarını canlı tutmak istiyor. Son hafta öncesinde 6 puanla 28. sırada yer alan Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise zorlu deplasmanda tur şansını sürdürmenin peşinde. Peki, Atletico Madrid-Bodo/Glimt maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?