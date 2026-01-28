UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta heyecanı Arsenal ile Kairat arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Turnuvada namağlup ilerleyen ve liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak isteyen Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, evinde kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmeyi amaçlıyor. 21 puanla zirvede yer alan İngiliz ekibi hata yapmak istemezken, Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez boy gösteren Kairat ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Arsenal-Kairat maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL-KAIRAT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Arsenal-Kairat maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ARSENAL-KAIRAT MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Kairat maçı Tabii Spor 7 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-KAIRAT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Kepa; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Odegaard, Norgaard, Eze; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Kairat: Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Sadybekov, Glazer; Mrynskiy, Jorginho, Gromyco; Edmilson