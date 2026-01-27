UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İŞTE GUARDIOLA'NIN SÖZLERİ



"ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"



"Biz kendi puanımıza bakacağız. Galatasaray karşısında maçı kazanmak istiyoruz. Ona odaklanacağız. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor."



"HAALAND İLE GÖRÜŞMEDİM"



'Birkaç hafta önce Erling Haaland yorgun dediniz, şu anda hazır mı?' sorusuna ise İspanyol teknik adam, "Henüz onunla görüşmedim, son durumunu bilmiyorum." dedi.



"EKSİKLERİMİZ VAR"



"Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bakacağız."

GUARDIOLA'DAN SANE VE İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI



"Leroy Manchester City'de harikaydı. İlkay kaptanımızdı, burada büyük şeyler başardı. Her ikisi de büyük katkı sağladılar ve onlara sonsuza kadar minnettarım. Onları tekrar göreceğim için mutluyum."

"GALATASARAY'A SAYGI DUYUYORUZ"



"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Çok iyi futbolcular alıyorlar. Hızlı, kaliteli oyuncuları var. Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz."



"TÜRKİYE'DE ATMOSFER İNANILMAZ"



"Türk takımlarıyla deplasmanda oynamak isterim. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa'da önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum ve Türkiye'de atmosfer gerçekten inanılmaz."