Trento-Beşiktaş GAİN maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

EuroCup’ta 16. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Trento ile Beşiktaş GAİN kozlarını paylaşacak. Buducnost’u mağlup ederek zirveye yerleşen siyah-beyazlılar, bu kritik deplasmandan da galibiyetle ayrılıp liderlik koltuğunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Dusan Alimpijevic’in öğrencileri, zorlu İtalya deplasmanında hata yapmadan 12. galibiyetlerine ulaşmanın planlarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde basketbol tutkunları ise Trento-Beşiktaş GAİN maçının oynanacağı gün, saat ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Trento-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

TRENTO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup'ın 16. haftasında oynanacak Trento-Beşiktaş GAİN maçı 27 Ocak Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

TRENTO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

BTS Arena'da oynanacak Trento-Beşiktaş GAİN maçı Tabii Spor 6 ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 4. RANDEVU

Tarihleri boyunca 3 defa karşı karşıya gelen Trento ile Beşiktaş GAİN, EuroCup'ın 16. haftasında 4. kez rakip olacak. daha önce oynanan tüm karşılaşmaları siyah-beyazlılar üstün tamamlarken, gözler 28 Ocak Salı günü oynanacak müsabakaya çevrildi. Trento-Beşiktaş GAİN maçı istatistikleri ise şu şekilde:

12 Kasım 2025: Beşiktaş GAİN 97-83 Trento

5 Şubat 2025: Beşiktaş GAİN 79-75 Trento

28 Kasım 2024 Trento 68-83 Beşiktaş GAİN

TRENTO İSTATİSTİKLERİ

EuroCup'ın 16. haftasında Beşiktaş GAİN'i konuk etmeye hazırlanan Trento, bu sezon oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Averajla 5. sırada yer alan İtalya temsilcisinin siyah-beyazlılara karşı nasıl mücadele edeceği merak ediliyor.