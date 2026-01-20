Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. ve 24. dakikalarda Kasper Högh ile 58. dakikada Jens Petter Hauge kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 60. dakikada Rayan Cherki'den geldi.

RODRI G.SARAY MAÇINDA YOK

Manchester City'de Rodri, 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İspanyol futbolcu, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Bu karşılaşmayla birlikte Bodo/Glimt, Devler Ligi'nde 6 puana yükseldi. Manchester City ise 13 puanda kaldı.